Штаб гуманитарной помощи полностью разрушен в освобожденной части Херсонской области в городе Алешки. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщает местная администрация.

Там уточнили, что ракетный удар был нанесен под утро воскресенья, 13 августа .В настоящее время пожар на гражданском объекте потушен. Но само здание вряд ли подлежит восстановлению. Жертв и пострадавших удалось избежать.

«ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области», - сообщают власти.

Фото: [ соцсети ]

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.