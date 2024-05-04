Украинские провокаторы в Нью-Йорке попытались сорвать акцию «Бессметный полк»

Как сообщает РИА Новости, небольшая неприятность произошла на проводимой в субботу, 4 мая, акции «Бессметный полк» в Нью-Йорке возле Бруклинского военного мемориала.

В время шествия в толпе появились провокаторы, которые стали выкликивать антироссийские и проукраинские лозунги. Однако провокация не удалась и прибывшие на место полицейские оттеснили хулиганов.

«Участники мероприятия пели песню „Журавли“ у Бруклинского военного мемориала памяти героев Второй мировой войны. Вокруг них скопились подстрекатели, растянувшие антироссийские транспаранты и флаги», — рассказали российские активисты.

Как отметил глава "Русской молодежи Америки" Игорь Кочан, проукраинские провокаторы предпринимали неоднократные попытки сорвать акцию заранее. Они писали кляузы в мэрию Нью-Йорка, требуя под различными предлогами отозвать разрешение на памятное шествие.

«Проукраинские активисты писали в мэрию Нью-Йорка, обвиняя нас в том, что мы используем это мероприятие в каких-то политических целях. Обвиняли нас в том, что мы собираемся принести сюда политические лозунги и какую-то политическую символику», — сказал Кочан.

Напомним, в нынешнем году акция «Бессмертный полк» в России будет проводится в онлайн-формате по соображениям безопасности.