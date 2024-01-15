В находящемся под контролем Киева Херсоне прогремела серия сильных взрывов, пишет украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей происходящего на территории оккупированного ВСУ российского города не приводится. Оккупационные власти ситуацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский диаметрально «разошлись в характеристике» того, что именно за гарантии безопасности Киев и Лондон подписали.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего нападения на мирный российский город ВС РФ каждодневно бомбят объекты инфраструктуры ВСУ на территории Украины.