Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку россыпью снарядов НАТО

Поздно вечером в субботу, 13 января, вражеские войска возобновили обстрелы находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения Донецка и Горловки в ДНР.

Как проинформировали в представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации), ВСУ выпустили в указанным городам не менее пяти снарядов натовского калибра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.30 - населенный Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в аккаунте в соцсетях.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.