Украинские войска обстреляли Горловку из натовского оружия

Вечером в среду, 13 марта, украинскими боевиками была обстреляна находящаяся в 50 км от Донецка Горловка, проинформировали в соцсетях в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), представительство ДНР.

Отмечается, что ВСУ выпустили по мирному городу не менее трех снарядов 155 миллиметров натовского калибра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

О каких-либо значительных разрушениях в городе в результате вражеского обстрела или пострадавших не уточняется.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.