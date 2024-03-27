Украинский экс-министр: власти обманули миллион внутренних переселенцев, сэкономив на пособиях

По его данным, на Украине пособия получали примерно 2,5 млн переселенцев. Однако в этом году правительство провело перерегистрацию, в результате чего примерно миллион украинцев, сменивших место жительства во время СВО, лишились помощи от государства. Как считает Рева, экономия составила примерно 2,5 млрд гривен ($63,7 млн).

Такая политика свидетельствует об антинародном характере действующей власти, заключил экс-министр.

Рева занимал министерский пост в 2016-2019 годах во время президентства Петра Порошенко и заслужил прозвище «министр антисоциальной политики». В частности, он возмущался тем, что украинцы слишком много денег тратят на еду.