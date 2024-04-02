Украинский эксперт Паниотто: только 8% граждан страны готовы воевать на передовой

Число украинцев, которые готовы взять в руки оружие и отправиться на фронт, невелико. Оно не превышает 8% от всей численности населения. Такие данные привел Владимир Паниотто, президент Киевского международного института социологии. Его слова привело издание «Украинская правда».

По его утверждению, сотрудники его института провели соответствующее исследование и выявили, сколько вообще украинцев готово воевать с Россией.

«По нашим оценкам, готовых брать в руки оружие примерно 8% по отношению ко всем категориям.», - заявил он.

При этом Паниотто уточнил, что часть из этих восьми процентов на самом деле может лукавить, говоря о готовности. Гораздо больше в стране тех, кто готов помогать армии волонтерской деятельностью либо деньгами. Он не стал приводить никаких цифр по данной группе граждан страны.