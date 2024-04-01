Украинский мэр Мелитополя продолжает получать зарплату, хотя город более двух лет находится в составе России

Мелитополь еще весной 2022 года стал частью России, но украинский городской голова Иван Федоров и его команда продолжают исправно получать заработную плату.

Об этом сам Федоров рассказал в интервью украинскому телевидению.

Оставшийся без работы более двух лет назад мэр получает ежемесячно 75 тысяч гривен (более 175 тысяч рублей). Члены местной рады, по словам Федорова, зарабатывают по 30-35 тысяч гривен.

Также остаются на государственном обеспечении бывшие мэры Мариуполя и Геническа, а также такая выдуманная структура как прокуратура Крыма.

Российские войска освободили Мелитополь вскоре после начала специальной военной операции, в первых числах марта 2022 года.