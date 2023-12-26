Украинский офицер рассказал о страшной путанице при учете специальностей призывников в ВСУ

Военкоматы зачастую совершенно не учитывают профессию мобилизованного человека, и отправляют его служить в обычную пехоту.

О недостатках в работе территориальных центров комплектования рассказал Мирослав Гай. В качестве примера он привел случай, как встретил на передовой пехотинца, который в мирное время был разработчиком самоходных артиллерийских установок. Таких специалистов очень не хватает в армии.

«Мы сейчас призываем людей через ТЦК, вообще не учитывая их опыт гражданской жизни», - указал он в своем интервью телеканалу «Прямой».

Гай подчеркнул, что при призыве военкомы обращают внимание исключительно на воинско-учетную специальность, которая может давно не соответствовать действительности и реалиям. На профессию совершенно не смотрят, хотя она может быть крайне востребованной в войсках.