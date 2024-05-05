Офицер украинской нацгвардии Максим Таран в беседе с британской The Guardian озвучил неутешительное положение дел в ВСУ. Как посетовал он, если Киеву не будет оказана достаточная внешняя военная помощь, то понадобится лет 100 для достижения победы над Россией.

Таран подчеркнул, что важность поддержки западных союзников для Украины более чем критическая.

«Мы победим, но через 100 лет и это зависит от Запада», - цитирует газета украинского офицера.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.