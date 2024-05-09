В Херсоне, который последние полтора года находится под оккупацией киевского режима, на вещающем на город «Радио Таврия» внезапно прозвучало поздравление Иосифа Сталина 1945 года.

Видеозапись с поздравлением распространило РИА Новости, получив ролик от российских силовиков. Поздравление услышали, среди прочих, находящиеся в Херсоне украинские полицейские.

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную...» — сказал Сталин.

Стоит отметить, что, несмотря на тотальные запреты всего, что связано с победой советского народа в Великой Отечественной войне в бывших республиках СССР, местным властям не удается полностью лишить местных жителей от празднования Дня Победы. Так, жители Латвии сегодня, 9 мая смогли на всех телеканалах компании Balticom посмотреть парад Победы в Москве.