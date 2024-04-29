Улетевшая в небеса из-за порыва ветра палатка подкинула женщину в воздух в Омске

В сети появилось видео, где жительница Омска стоит у прилавка, а затем ее сносит с ног шатер. Инцидент произошел минувшим днем.

Первые несколько секунд ничто не предвещает беды. Затем поднявшийся внезапно ветер поднимает палатку и женщина против своей воли делает эффектное сальто назад, после чего плюхается на землю.

Видно, что ей сразу же на помощь пришли находившиеся неподалеку прохожие. Она помогли ей подняться на ноги и подбодрили.

Состояние пострадавшей, как и информации о том, обратилась ли она за помощью к медикам, не приводится.

К слову, в управлении МЧС по Омской области накануне предупреждали омичей, что в регионе ожидаются сильный порывы ветра, местами до 22 метров в секунду.