Улетевшая в небеса из-за порыва ветра палатка подкинула женщину в воздух в Омске
Фото: [скриншот с видео]
В сети появилось видео, где жительница Омска стоит у прилавка, а затем ее сносит с ног шатер. Инцидент произошел минувшим днем.
Первые несколько секунд ничто не предвещает беды. Затем поднявшийся внезапно ветер поднимает палатку и женщина против своей воли делает эффектное сальто назад, после чего плюхается на землю.
Видно, что ей сразу же на помощь пришли находившиеся неподалеку прохожие. Она помогли ей подняться на ноги и подбодрили.
Состояние пострадавшей, как и информации о том, обратилась ли она за помощью к медикам, не приводится.
К слову, в управлении МЧС по Омской области накануне предупреждали омичей, что в регионе ожидаются сильный порывы ветра, местами до 22 метров в секунду.