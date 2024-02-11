Умалишенный в Элисте повздорил в центре психологической помощи с сотрудником и подорвал здание взрывным устройством

Ранее СМИ распространили информацию, что из-за взрыва неустановленного устройства один человек скончался на месте, еще двое получили ряд травм и были госпитализированы. Инцидент произошел в Центре психологической помощи.

Как проинформировали позже в СК России по Республике Калмыкия, в качестве клиента на прием в центр пришел состоящий на учёте в психо-неврологическом диспансере мужчина. После словесной перепалки с работником центра он привел в действие находившееся при нем взрывное устройство.

«В результате взрыва мужчина погиб, работник центра и его родственник были госпитализированы с тяжелыми ранениями», — сообщили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства. На месте работают экстренные службы Элисты.