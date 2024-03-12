Умер Евгений Путин, двоюродный брат президента России
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На 92-м году жизни умер Евгений Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина. Об этом стало известно порталу IvanovoNews.
Похороны родственника главы государства прошли в воскресенье.
Евгений Путин долгое время работал ведущим врачом-урологом в Иваново, а в последние годы переехал к сыну в Суздаль.
Отцы Владимира и Евгения Путина, Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович, являлись родными братьями. Известно, что всего у Владимира Спиридоновича было шестеро братьев. Еще один двоюродный брат лидера страны, Игорь Александрович Путин, занимает должность вице-президента «Мастер-банка».
Ранее Владимир Путин рассказывал, что родители воспитывали его личным примером, не пичкая при этом наставлениями.