На 92-м году жизни умер Евгений Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина. Об этом стало известно порталу IvanovoNews.

Похороны родственника главы государства прошли в воскресенье.

Евгений Путин долгое время работал ведущим врачом-урологом в Иваново, а в последние годы переехал к сыну в Суздаль.

Отцы Владимира и Евгения Путина, Владимир Спиридонович и Михаил Спиридонович, являлись родными братьями. Известно, что всего у Владимира Спиридоновича было шестеро братьев. Еще один двоюродный брат лидера страны, Игорь Александрович Путин, занимает должность вице-президента «Мастер-банка».

Ранее Владимир Путин рассказывал, что родители воспитывали его личным примером, не пичкая при этом наставлениями.