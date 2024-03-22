Умер сын маршала Буденного

О его кончине сообщили в Федерации конного спорта России. Михаил Буденный возглавлял национальную федерацию в 1984-1993 годах, был членом Бюро международной конноспортивной федерации. В сообщении его называют «увлеченным конником и талантливым управленцем».

Михаил был младшим сыном Семена Михайловича Буденного. Он родился, когда прославленному маршалу был 61 год. Михаил появился на свет 3 июля 1944 года, в день освобождения Минска от фашистских захватчиков. Отец шутил, что салют в столице был произведен по поводу рождения Михаила.

Все трудовую жизнь Михаил Буденный проработал во Внешторге. Конный спорт был его горячим увлечением.