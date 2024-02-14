Сегодня утром в возрасте 96 лет ушла из жизни мать политика Бориса Немцова Дина Эйдман. Об этом в соцсетях сообщила ее внучка Жанна.

Дина Яковлевна Немцова (в девичестве — Эйдман) родилась 2 марта 2028 года в Нижнем Новгороде, где и провела всю жизнь. Ее похоронят на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.

Мать Бориса Немцова работала врачом-педиатром, была удостоена звания заслуженного врача России. Она поддерживала сына и тогда, когда он находился в высших эшелонах власти, и тогда, когда стал оппозиционным политиком.

Борис Немцов был убит в 2015 году. Следствие пришло к выводу, что убийство политика было заказным. Его исполнители получили срока от 11 до 20 лет. Похороны Бориса Немцова прошли 3 марта — в этот день его матери исполнилось 87 лет.