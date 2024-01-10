Умерла мать супруги Дональда Трампа

В штате Флорида в возрасте 78 лет умерла Амалия Кнавс, мать Мелании Трамп. Об этом в соцсетях сообщила сама экс-первая леди США.

«Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие», – написала Мелания Трамп.

Мелания не назвала причину смерти матери. По данным АВС, Амалия Кнавс долгое время испытывала проблемы со здоровьем и недавно находилась на лечении в клинике в Майами.

Амалия Кнавс родилась в Австрии, позже ее семья переехала в Словению, бывшую тогда частью Югославии. В словенском Ново-Место и родилась Мелания. Амалия вплоть до выхода на пенсию работала на местной фабрике детской одежды, в том числе, модельером.

Мелания познакомилась с Дональдом Трампом в 1998 году. Поженились они в январе 2005 году, среди гостей были Билли и Хиллари Клинтон. Мелания стала третьей супругой Трампа, в 2006 году у четы родился сын Бэррон. Также у Дональда Трампа четверо детей от предыдущих браков.