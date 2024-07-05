Умиравший на носилках боец ВСУ сиганул быстрее побратимов, после упавшего рядом российского снаряда

В соцсетях завирусилось забавное видео , на котором выяснилось, что украинские военные - ну прям самые настоящие киборги двужильные, когда дело доходит до спасения собственной шкуры.

В непосредственной близости от линии соприкосновения в зоне СВО четверо бойцов ВСу несли на носилках тяжело раненного товарища. Тот практически не подавал признаков жизни. Однако все кардинально изменилось после того, как умело сброшенный российскими военными снаряд с дрона упал и взорвался в паре метров от украинских вояк.

Четверо несших носилки еще не успели броситься в рассыпную, как их умиравший побратим внезапно ожил, спрыгнул и дал деру куда глаза глядят, оставив далеко позади своих товарищей.

В комментариях российские пользователи пошутили, что это, наверное, тот самый один из так называемых неубиваемых киборгов из аэропорта Донецка, о которых украинская пропаганда слагает псевдолегенды.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.