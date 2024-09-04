Умная система оштрафовала водителей, выбрасывающих мусор из окна в Красногорске

За последнее время она помогла выявить 17 новых случаев нарушения правил утилизации отходов, а также выписать штрафы в качестве меры наказания.

Речь идет о системе «Безопасный регион». Она продолжает свою работу в Красногорске, и за летний период с помощью нее удалось обнаружить множество нарушений. Большую часть из них зафиксировали на ул. 50 лет Октября, ул. Железнодорожная и в поселке Архангельское.

О принципе работы этой системы рассказало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ведомство отметило, что специально установленные камеры фиксируют госномера автомобилей, из окон которых выбрасывается мусор в непредназначенных для этого местах.

Затем владельцу автоматически выписывается штраф в упрощенной процедуре за нарушение правил утилизации отходов. Его размеры могут варьироваться. Так, например, для обычных граждан он не превышает 70 тыс. р. Что касается должностных и юридических лиц, то штраф для них в некоторых случаях достигает 100 тыс. и 200 тыс. р. соответственно.

Кроме того, существует другое важное правило для всех жителей региона: человек должен утилизировать отходы в том населенном пункте, где он проживает. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытового мусора.