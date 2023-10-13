«Унесет много человеческих жизней»: стала известна дата начала третьей мировой войны

В скором времени начнется третья мировая война. Такое шокирующее предсказание сделала известная ясновидящая Инна Мишина . По ее словам, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной — это только начало.

Мишина уверена, что миру нужно приготовиться к невиданным доселе испытаниям.

«Незадолго до праздника во Франции, который будет отмечаться летом, в июле, начнется паника. Мир всерьез заговорит о третьей мировой войне и военном положении», — предсказала ясновидящая в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И начнется война именно с конфликта в Израиле, продолжила она.

«Третья мировая будет очень тяжелой и кровопролитной, она унесет множество человеческих жизней. России лучше в конфликт не вмешиваться, наша страна будет стараться сохранять нейтралитет», — добавила Мишина.

Она подчеркнула, что практически весь мусульманский мир возьмется за оружие.

«Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция, Афганистан — все будут воевать. В скором времени война против Израиля развернется еще на несколько фронтов», — пояснила собеседница издания.

Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запада.

Ранее Мишина предсказала гуманитарную катастрофу в Газе.