Уникальное роботизированное оборудование начали тестировать в подмосковном центре «Ясенки»

В центре реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» тестируют уникальное роботизированное оборудование для лечения позвоночника. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Одна из новинок комплекса — система декомпрессии позвоночника от McBrothers ROBOSPINE, это новое слово в роботизированном лечении позвоночника. Данный аппарат использует принцип декомпрессии и мягкого механического воздействия, благодаря которому устраняется защемление и восстанавливается структура диска позвоночника. За короткий период тестирования уже есть положительные отзывы от прохождения занятий.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева отметила, что в нашем центре реабилитации уже получили помощь почти двести бойцов. А недавно по просьбе родственников, в центре стало доступно совместное проживание на период реабилитации.