Упал с моста Богдана Хмельницкого и едва не утонул: 50-летний тезка Макаревича выпил и сорвался в воду
SHOT: тезка Андрея Макаревича упал с моста Богдана Хмельницкого в Москве
В Москве 50-летний Андрей Макаревич, тезка известного певца-иноагента*, упал с моста Богдана Хмельницкого и едва не утонул. Инцидент произошел вечером в субботу. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным канала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказался в воде. Прибывшие спасатели быстро обнаружили его и подняли из реки. Пострадавший получил ушиб левого бедра и пожаловался на плохое самочувствие после употребления спиртного. Обстоятельства случившегося уточняются.
*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.