Урок мужества провели для студентов Красногорского колледжа

В Шаховском филиале Красногорского колледжа состоялся урок мужества, посвященный павшим в годы ВОВ воинам и их подвигам. Студенты проявили активность и внимание, а заодно почтили память предков.

Студенты возложили цветы к братской могиле воинов 20-й армии Западного фронта и мемориалу погибшим жителям Красногорска. После внимательно послушали историю края и его отважных земляках. В урок слушателей погружала директор Шаховского музея Татьяна Яйцова, которая напомнила о защитниках Родины и познакомила ребят с интересными фактами о ВОВ, Красногорске и России.

Студенты прониклись лекцией и остались под впечатлением от историй о подвигах предков. Мероприятие помогло вдохновить ребят на развитие, мужество, стремление к миру и самому лучшему, чтобы не повторять черных страниц истории.