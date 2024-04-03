Уровень цифровой зрелости в Подмосковье составляет почти 100 процентов

Московская область достигла показателя в девяноста девять процентов цифровой зрелости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данный показатель отражает, как современные технологии применяются в различных отраслях: госуправлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, общественном транспорте. Московская область является регионом, где уровень цифровизации находится на самом высоком уровне. Например, жителям доступно более 350 онлайн-услуг, для получения которых достаточно сделать пару кликов с компьютера или смартфона.

Отмечается, что оценку цифровой зрелости формируют каждый квартал. При ее подготовке Правительство России учитывает достижение плановых показателей, которые были установлены для отдельного региона. В 2023 году показатель цифровой зрелости вырос до 99%.