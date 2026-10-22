USB-зарядки, низкий пол и климат-контроль: в Озерах вышли на линию три новых автобуса

Обновленную технику на территории производственного участка «Озеры» филиала «Мострансавто» лично осмотрел временно исполняющий полномочия главы округа Виктор Верещагин. Во время визита 21 октября руководитель муниципалитета пообщался с коллективом автопредприятия и отметил, что масштабная замена техники идет при прямой поддержке губернатора подмосковного региона Андрея Воробьева. По словам Верещагина, появление современных машин делает поездки гораздо комфортнее для горожан и заметно облегчает ежедневный труд водителей.

Каждая такая машина способна вместить до 90 пассажиров и оборудована 28 посадочными местами. Инженерная начинка автобусов продумана до мелочей: низкий пол и специальная откидная аппарель упрощают посадку маломобильным гражданам и родителям с детскими колясками.

Для удобства людей в салоне предусмотрены просторная площадка, USB-разъемы для зарядки гаджетов, электронные табло с автоинформатором, а также климатические системы, создающие приятную температуру в любой сезон. За безопасность пассажиров отвечают круговой видеоконтроль и защита дверей от защемления.