Ушел купаться и не вернулся. В Оренбурге увеличивается количество погибших в водоемах

В Оренбургской области с началом тепла открыли купальный сезон, который уже повлек за собой первые жертвы. Об утонувших людях рассказывают специалисты, сообщает 56orb.ru .

По информации ведомства, несколько дней назад в Урале недалеко от села Студеное утонул мужчина 1980 года рождения. Поиски тела идут четвертый день.

С начала текущего года в регионе уже случилось 19 происшествий на водоемах, в результате инцидентов погибло 14 человек, один из которых ребенок.

За первую половину июня 7 человек утонуло в водных объектах Оренбургской области.