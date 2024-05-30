Услугой индивидуального сопровождения беременности в Подмосковье с января воспользовались 40 тысяч женщин

Около сорока тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках услуги за женщиной в день постановки на учет по беременности закрепляется ответственный сотрудник. Специалист может проконсультировать будущую маму по всем интересующим ее вопросам, рассказать о школах матерей, работе перинатальных центров региона. Кроме того, он помогает записаться на прием к врачу или на обследование.

«В период беременности у женщины часто могут возникать вопросы и важно, чтобы она могла задать их знающему специалисту», - отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

Подробная информация о системе родовспоможения региона представлена на сайте «Стань мамой в Подмосковье».