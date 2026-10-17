Успех марки Tenet: как новый бренд завоевал лидерство в автосалонах Сибири

Аналитики подвели итоги продаж новых легковых автомобилей в российских регионах за три квартала 2026 года. В региональном разрезе сформировалась шестерка брендов-лидеров. Отечественная Lada уверенно сохраняет первенство в подавляющем большинстве субъектов РФ, китайский Haval закрепился в мегаполисах, а японская Toyota доминирует на Дальнем Востоке и в Чеченской Республике. Параллельно на автомобильном рынке дебютировал российский бренд Tenet, а флагманский Aurus Senat получил ценник на рестайлинговую версию. Подробности статистики приводит автоиздание За рулем .

Лидеры по регионам: география спроса от Lada до япономарок

Статистику продаж и распределение брендов по регионам РФ представил автомобильный аналитик, руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Lada (69 субъектов): отечественный бренд удерживает абсолютное лидерство в Поволжье и на Урале, а также демонстрирует существенный перевес в Центральной России, на юге и севере страны.

Haval (10 регионов): китайский кросс-бренд возглавил рейтинги продаж в наиболее маржинальных авторынках страны — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Toyota и Honda: японская марка Toyota заняла первую строчку в Чеченской Республике, а также в Сахалинской, Магаданской областях и Камчатском крае. В Приморском и Хабаровском краях автомобилисты отдают наибольшее предпочтение марке Honda.

Прорыв года: успешный старт бренда Tenet и рывок Belgee

Среди региональных итогов эксперты выделяют показатели новых и локализованных брендов.

В сибирских регионах — Новосибирской и Иркутской областях — в лидеры продаж с момента старта вырвался новый отечественный марка Tenet. В свою очередь, белорусско-китайский бренд Belgee неожиданно занял первое место в Еврейской автономной области: при общем скромном объеме регионального рынка в 184 авто, марка продала 48 машин (около 27% всех продаж), войдя в пул региональных лидеров.

Обновленный Aurus Senat: прием заказов за 48,5 миллиона рублей

На фоне статистики массового сегмента российский люксовый бренд Aurus презентовал рестайлинговую версию седана Senat и запустил официальный прием предзаказов.

Базовая стоимость обновленного премиального седана составляет 48,5 миллиона рублей. При этом персональная опциональная отделка и индивидуальные доработки могут увеличить финальный чек покупателя еще на 10 миллионов рублей.