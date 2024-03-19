Установлены сроки благоустройства нижней части луховицкого парка имени Воробьева: в марте стартует первый этап работ

Нижняя часть парка имени Воробьева, расположенная в городском округе Луховицы, вошла в план комплексного благоустройства на 2024 год.

В качестве генподрядчика была выбрана организация «Основание». Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин и представители подрядной компании осмотрели общественное пространство, которое внесено в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Руководитель «Основания» проинформировал, что работы на территории парка стартуют уже в марте. Они разбиты на несколько этапов.

«Приступим к планировке территорий, к разбивке по секторам и по дорожкам. Это первый этап, где основной акцент идет на демонтаж, планировку, ограждение периметра, обустройство строительного городка», — пояснил Константин Калагов.

ООО «Основание» заключило договоры на поставку необходимых элементов для создания игровых и спортивных зон, а также для монтажа малых архитектурных форм.

«Проект согласован, прошел экспертизу. Полностью производители согласованы с администрацией, с заказчиками. Все они уже внесены в проект и с каждым заключены договорные отношения, оплачены авансы», — отметил генподрядчик.

После реконструкции на месте пустыря в нижней части парка имени Воробьева появится многофункциональная зона для массовых мероприятий. Учтены потребности каждого жителя округа. Именно поэтому для родителей с детьми построят детскую площадку, навес с качелями и веревочный городок. Для владельцев домашних питомцев облагородят территорию для выгула собак. Для любителей активного отдыха оборудуют площадки для волейбола и баскетбола, аэройоги и фитнеса. Также появится теннисный корт, велодорожки и скейт-парк.

Для горожан в парке будут организовывать концерты и соревнования. С этой целью появится оборудованная сцена с трибунами. Веселиться луховичане смогут круглый год. Представители ООО «Основание» установят зимнюю горку для катания на тюбингах и санках.

Активная фаза работ запланирована на конец апреля или начало мая. Весомым фактором выступает погода. Согласно договору, сдать парк в эксплуатацию подрядчик намерен к октябрю.