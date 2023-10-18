Уток из Старой Купавны признали самыми голосистыми в Подмосковье
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
Уток из Старой Купавны признали самыми голосистыми и громкими в Подмосковье, сообщает интернет-издание «Богородские вести». Птиц разводит местный житель Александр Бакурский.
Житель на протяжении десяти лет разводит уток для охоты. В какой-то момент он решил приобрести манную утку, но не нашел подходящих птиц. Тогда он занялся разведением.
Сейчас у Бакурского двенадцать уток. С 2019 года он отправляет их на конкурсы на самых голосистых птиц. В рамках таких соревнований утки должны подавать особые звуки для приманки селезней. Если они способны издавать такие звуки, им начисляют баллы.
Подобные конкурсы проводятся регулярно. Последний из них прошел в Дмитрове, и по его итогам две утки из хозяйства Бакурского стали победительницами, набрав максимальное количество баллов.