Уток из Старой Купавны признали самыми голосистыми в Подмосковье

Житель на протяжении десяти лет разводит уток для охоты. В какой-то момент он решил приобрести манную утку, но не нашел подходящих птиц. Тогда он занялся разведением.

Сейчас у Бакурского двенадцать уток. С 2019 года он отправляет их на конкурсы на самых голосистых птиц. В рамках таких соревнований утки должны подавать особые звуки для приманки селезней. Если они способны издавать такие звуки, им начисляют баллы.

Подобные конкурсы проводятся регулярно. Последний из них прошел в Дмитрове, и по его итогам две утки из хозяйства Бакурского стали победительницами, набрав максимальное количество баллов.