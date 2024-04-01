Утвержден новый график приема граждан в приемной Правительства Подмосковья

В регионе утвердили график приема жителей в приемной Правительства Московской области на апрель текущего года. Также были утверждены графики приема в общественных приемных исполнительных органов и в приемной регионального Правительства адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.

К примеру, 3 апреля с десяти часов утра прием будет вести глава Мособлархитектуры региона Владислав Гордиенко, 4 апреля с десяти утра — министр образования региона Илья Бронштейн, а с трех часов дня — глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Адвокаты будут проводить консультации с десяти часов утра до двух часов дня 2, 8, 9, 15, 16, 22 и 23 апреля.

Прием будет проводиться по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».