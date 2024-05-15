Уже 176 участников СВО прошли реабилитацию в центре «Ясенки», сообщили в Московской областной Думе. С прошлого года помощь в учреждении бойцам оказывается бесплатно. В этом году был принят закон, согласно которому, их могут сопровождать родные.

Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, на базе учреждения также был развернут центр проката технических средств реабилитации. Они предоставляются за счет региона до момента получения необходимого оборудования уже по федеральным программам.

В среднем курс реабилитации в центре длится 21 день, но может быть продлен, если травмы тяжелые. Некоторым требуется несколько этапов реабилитации.

Учреждение рассчитано на 130 человек. Для повышения качества оказания помощи в центре увеличили число специалистов по ЛФК. Здесь есть невролог, терапевт, травматолог, психолог. Установлены различные тренажеры.

Помимо этого, в учреждении появится бассейн на 96 человек в день. В нем будет три дорожки. Также оборудуют гидромассажную ванну, установят шесть тренажеров.