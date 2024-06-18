Уже более 10 процентов составляет готовность нового учебного корпуса в подмосковном Чехове

Строительство нового учебного корпуса, рассчитанного на 200 учеников, на территории школы № 3 продолжается в подмосковном Чехове. Прораб ООО «Воздвижение» Олег Тулатов рассказал, что на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 11 процентов.

«Производятся работы по монтажу опалубки перекрытия третьего этажа, а также по армированию и монтажу вертикальных конструкций. Согласно плану, на первом и втором этажах здания будут располагаться учебные кабинеты, лаборантские, актовый зал, два спортивных зала для младших классов и для старших. На третьем будет помещение читального зала с IT-зоной, кабинеты завуча и учительская», — рассказал прораб.

Олег Тулатов отмечает, что площадь будущего корпуса составит чуть более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Согласно плану строительства, на участке также будут расположены спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная и площадка для подвижных игр.

На объекте трудятся почти тридцать человек, шесть инженерно-технических работника, а также задействовано три единицы техники. При этом сдать объект планируется в мае следующего года.