Уже более 1,6 млн подмосковных избирателей проинформировали о выборах президента России

Подмосковные информаторы лично проинформировали о предстоящих выборах президента и возможных формах голосования уже более 1,6 миллиона избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной избирательной комиссии.

Примечательно, что более семидесяти процентов проинформированных жителей региона заявили, что планируют отдать свой голос на предстоящих выборах. При этом подавляющее большинство из них намерено прийти лично на избирательный участок.

Напоминаем, что выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, а также представителей трех парламентских партий — Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.