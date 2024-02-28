Уже более 3 миллионов избирателей в Подмосковье проинформировали о выборах президента РФ

В настоящий момент подмосковные информаторы лично проинформировали о предстоящих выборах президента и возможных формах голосования уже более трех миллионов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной избирательной комиссии.

Известно, что информаторы обошли уже более пятидесяти процентов избирателей. Примечательно, что семьдесят три процента от всех проинформированных жителей региона заявили, что планируют отдать свой голос на предстоящих выборах.

Напоминаем, что выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, а также представителей трех парламентских партий — Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.