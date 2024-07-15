Уже более 5,5 тысячи гектаров обработали в Подмосковье в рамках второго этапа борьбы с борщевиком

В городских округах Подмосковья, где произрастает борщевик Сосновского, ведется комплексная работа по его уничтожению в рамках второго этапа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что первый этап уже завершен — в регионе от борщевика Сосновского было обработано порядка 21,3 тысячи гектаров земли, а второй этап — в самом разгаре, выполнено 32% от плана, это более 5,5 тысяч гектаров.

Глава ведомства Сергей Двойных рассказал, что в регионе используют механические и химические методы, также применяют специальное оборудование для обработки участков с воздуха. Способы зависят от степени поражения, близости населенных пунктов и водооттоков, особенностей рельефа территорий.

Напоминаем, что в конце июня были предложены поправки в закон, согласно которым за неустранение борщевика Сосновского с частных территорий, владельцу могут выписать предписание, а в случае его неисполнения — привлечь к административной ответственности.