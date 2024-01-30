Уже более пятисот ключей вручили собственникам квартир в подмосковном ЖК «Малая Истра»

Дольщики ЖК «Малая Истра» продолжают получать ключи от своих квартир. Всего почти семьсот тридцать семей станут новоселами. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Напомним, возведение ЖК «Малая Истра» началось в 2014 году. ООО «Компания Промсервис» получило разрешение на строительство семнадцати многоквартирных домов. Дольщики первой очереди должны были получить квартиры в середине 2018 года, но застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом.

А в апреле 2021 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение достроить восемь домов первой очереди за счет средств федерального и регионального бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсации.

Примечательно, что и подписание документов, и приемка жилья в настоящий момент идет в тесном взаимодействии с ведомством и Фондом.