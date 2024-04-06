Уже десять миллионов гостей посетили выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ

Константин Панфилов из Ярославля стал сегодня десятимиллионным гостем международной выставки-форума «Россия». Примечательно, что на выставку он приехал с супругой Екатериной.

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — рассказал Константин.

Так, Константин с супругой получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией.

Также для юбилейного посетителя проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят юбилейному гостю и его жене проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.