Уже половина работ по возведению новой школы выполнено в Ленинском округе

Вблизи деревни Ермолино Ленинского городского округа продолжается строительство школы на 1100 учеников. Строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Специалисты занимаются устройством кровли и внутренних инженерных сетей, ведут монтаж оконных блоков, устанавливают внутренние стеновые панели. Работы выполняет подрядчик ООО «СтройИнвестИнжиниринг». На объекте задействовано более восьмидесяти рабочих, а также пять единиц спецтехники.

Ожидается, что в новом четырехэтажном здании школы площадью почти семнадцать тысяч квадратных метров разместятся блоки модули начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся. Само открытие школы запланировано на 2025 год.