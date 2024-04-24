Уже порядка 150 тысяч электронных удостоверений получили многодетные семьи в Подмосковье

В настоящее время многодетные семьи из Подмосковья автоматически получают электронное удостоверение вместо бумажного. Уже порядка 150 тысяч подобных удостоверений получили семьи в регионе. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Так, только с начала этого года многодетные родители области оформили порядка трех тысяч электронных удостоверений, в то время как на бумажном носителе меньше тысячи. Удостоверение позволяет подтвердить льготный статус для предоставления скидок в магазине, бесплатного посещение музеев, парков и выставок.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что в регионе порядка 110 тысяч многодетных семей пользуются мерами поддержки, для реализации которых в бюджете предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей. При этом подать заявку на оформление удостоверения можно на региональном портале госуслуг.