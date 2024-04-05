Уже порядка 150 участников СВО прошли бесплатную реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки»

В Подмосковье начал работу новый сервис «Помощь рядом» для участников СВО и их семей, информационный центр которого расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в прошлом году региональным парламентом был принят закон о предоставлении бесплатной реабилитации участникам СВО в центре «Ясенки». Здесь разработаны уникальные программы и закуплено современное оборудование. А уже в конце этого года в центре должны открыть бассейн.

«Наши храбрые воины, не жалея себя, сражаются в зоне СВО. Они ежедневно рискуют, чтобы выполнить сложнейшие задачи, прикрывают боевых товарищей. Важно, чтобы Героям, которые получили ранения, в тылу была оказана вся необходимая помощь. Огромное значение имеет качественная реабилитация бойцов с серьезными травмами», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Примечательно, что теперь бесплатные путевки в центр доступны не только участникам СВО, но и одному из членов их семьи. Таким образом, в период реабилитации они смогут поддерживать бойцов. А с помощью сервиса «Помощь рядом» можно найти информацию о необходимых документах, ознакомиться с программами реабилитации, а также найти подходящую дату заезда.