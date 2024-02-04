Уже шесть миллионов человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ

За три месяца работы выставку-форум «Россия», открытую на ВДНХ, посетили уже шесть миллионов человек. Сегодня шестимиллионным посетителем стал Дмитрий Ершов из Москвы.

Отмечается, что на Выставку мужчина приехал вместе со своей супругой Ириной и детьми — одиннадцатилетним Егором и шестилетней Лизой. В столице семья живет четыре года — до этого они жили в Красноярском крае и Хакасии. Сам Дмитрий родился в Забайкальском крае. Он работает в сфере финансов.

Примечательно, что семье вручили сертификата на поездку с семьей в Салехард с посещением праздника «День оленевода».