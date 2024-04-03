Уже в августе новая взрослая поликлиника готова будет принять первых пациентов в Одинцово

Отмечается, что в здании медучреждения предусмотрены отделения терапии и диагностики, кабинеты теплолечения, электро-светолечения и ультравысокочастотной терапии, а также стоматологический кабинет. Вести прием будут терапевты и узкие специалисты по 10 направлениям. Медучреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену.

Прилегающую территорию благоустроят — проведут озеленение и обустроят парковку почти на тридцать машиномест, три из которых будут предназначены для пациентов, передвигающихся на креслах-колясках.

Примечательно, что поликлинику возводят на территории жилого квартала «Заречье Парк», где уже построено два многоквартирных дома. В стадии строительства — еще два корпуса с подземным паркингом.