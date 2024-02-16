Уже в следующем году в подмосковных Химках появится два новых многоуровневых паркинга

Два многоуровневых паркинга с эксплуатируемой кровлей и общественными помещениями появятся в городском округе Химки. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Две автомобильные стоянки на 8 и 9 этажей с общественными помещениями планируются к строительству вдоль улицы Олимпийская. Помимо машиномест на первом этаже планируются автомойка на три поста, автосервис и непродовольственные магазины. Сами паркинги рассчитаны на 375 и 500 фиксированных машиномест. Кровля зданий будет эксплуатируемой, поэтому в теплое время года там разместятся еще 47 и 32 автомобиля соответственно.

Известно, что завершить строительство автомобильной стоянки на 500 машиномест планируется во 2 квартале 2025 года, а строительство паркинга на 375 мест — в 3 квартале 2025 года.