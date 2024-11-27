Пешеходные дорожки заасфальтируют в Долгопрудном в следующем году

В Долгопрудном в 2025 году обустроят 12 «народных троп», сообщили в городской администрации.

Уточняется, что «народные тропы» проложены самими жителями округа. По подмосковной программе их обустраивают и асфальтируют для пешеходов и удобного прохода к социальным объектам.

В администрации уточнили, что в новом году в городе благоустроят тропы в районе улицы Космонавта Сереброва, 4, к станции МЦД «Шереметьевская», около Нового бульвара, Лихачевского шоссе, 6, 8 и 13, Московского шоссе, 11, улиц Нагорной, 4, Молодежной, 22, Академика Лаврентьева, 23, Железнякова, 10, а также у Институтского переулка, 6.

В уходящем году специалисты обустроили 11 «народных троп», заключили в администрации.