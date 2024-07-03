В администрации Наро-Фоминского округа определили план работы на текущую неделю

Спикеры традиционно оценили выполнение задач, поставленных в ходе прошлого собрания. В частности, уборка поваленных деревьев выполнена в полном объеме. Наро-Фоминский округ успешно отпраздновал школьные выпускные. Для ребят устроили запоминающийся вечер. В понедельник, 26 июня, в деревне Устье состоялась очередная плановая выездная администрация. Участниками мероприятия стали 25 жителей, которые в первую очередь обращались по транспортным вопросам и работе ЖКХ.

На текущую рабочую неделю поручено выполнить следующие задания. Комитет по управлению имуществом продолжит осматривать земельные участки. В случае выявления борщевика Сосновского собственника привлекают к административной ответственности. Сотрудники также продолжают взыскивать задолженность по договорам социального найма за жилые помещения.

«Также в нашем округе сотрудники ГОиЧС совместно с ответственными службами проводят рейды 3 раза в неделю для контроля пожароопасной обстановки и состоянием противопожарных полос в лесах», — проинформировали в Администрации округа.

4 и 5 июля в Наро-Фоминской школе №6 откроют пункт для сдачи ЕГЭ по одному из предметов. С 15 июля начнется приемка образовательных учреждений всех уровней собственности и формы обучения. Образовательным организациям предоставили утвержденный график.

«Новый алгоритм работы вывоза мусора из СНТ. Комитетом по ЖКХ и теруправлениями продолжается работа по подписанию дополнительных соглашений между региональными операторами и СНТ. Для удобства председателей СНТ и жителей, представитель регоператора ведет прием в помещении Комитета по ЖКХ (ул. Латышская, 23)», — сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.

Работы по сдаче дворовых территорий находятся на финальной стадии. Уровень их готовности по состоянию на 28 июня оценивался в 85,8%. 331 дворовая территория уже сдана. Кроме того, в Наро-Фоминске обновился автобусный парк «Мострансавто» на маршрутах: № 23, 28, 26.