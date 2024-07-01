В администрации Наро-Фоминского округа состоялось вручение первых паспортов

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Александровна Кузнецова вручила каждому юному гражданину первый в его жизни документ и памятные сувениры. В округе вручение первых паспортов проходит особенно торжественно, ведь событие символизирует прощание с детскими годами. Теперь юные жители наделяются правами и обязанностями. Ребята должны понимать, что несут ответственность за свои поступки и дела. Любые их действия не должны вредить окружающим. Нет сомнений в том, что юные нарофоминцы осознают новый уровень ответственности.

В Администрации Наро-Фоминского городского округа отметили, что вручение первых паспортов — это не только праздник четырнадцатилетних подростков, но и всего города. Ведь только достойное молодое поколение может сделать Россию еще более сильной и развитой.