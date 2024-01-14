В Афинах отменили концерт британского трио The Tiger Lillies за их поддержку Украины

Жители района Экзархия в Афинах потребовали от местных властей отменить бесплатное выступление британской группы The Tiger Lillies, пишет издание Efsyn.

Отмечается, британцы намеревались музыкально поддержать жителей афинского района Экзархии, выступающих резко против строительства там метро. Неоднократные публичные перфомансы недовольных приводили к систематическим стычкам с полицейскими.

Афиняне прознали, что The Tiger Lillies открыто поддерживают Украину и потребовали от местных властей отменить концерт указанного музколлектива.