В Балашихе прошел сеанс одновременной игры с участием Сергея Карякина

В Балашихе состоялось яркое шахматное событие, приуроченное к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Легенда шахматного мира Сергей Карякин, многократный обладатель мировых титулов, провел сеанс одновременной игры с юными шахматистами из семейных центров Московской области. Мероприятие прошло в Центре семейных и детских инициатив «Непоседы».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

В начале дня юных участников ждал соревновательный турнир, в котором за призовые места боролись ребята разных возрастных групп — от шести до шестнадцати лет, включая мальчиков и девочек. Завершилось мероприятие захватывающим сеансом одновременной игры, в котором Сергей Карякин сыграл с молодыми шахматистами.

«Не думал, что ребята так сильно вовлечены в шахматы. Был приятно удивлен: когда мы сели за доску, они показали достойный уровень игры. В семейном центре "Непоседы" проводится большая работа по внедрению шахмат в образовательный процесс. Это очень важно», – поделился Сергей Карякин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

На соревнованиях присутствовали Сергей Юров, глава городского округа Балашиха, и Альберт Миннуллин, исполнительный директор Федерации шахмат Московской области.

«Благодаря таким мероприятиям ребята имеют возможность общаться, соревноваться, отстаивать честь своего города и учреждения – в этом и заключается патриотизм», – сказал Сергей Юров.

В завершение мероприятия состоялось обсуждение возможности открытия нового Шахматного клуба имени Сергея Карякина в Балашихе, в котором приняли участие глава города и команда гроссмейстера.