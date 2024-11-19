В Балашихе завершили работы по комплексному благоустройству дворовой территории

В этом году осенью завершили работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, площадь Ленина, д. 3, 5, 7, улица Новая, д. 12, 4, 6 .

Решение о благоустройстве принято исходя из обращений жителей, которые проживают в данных домах.

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий были обустроены пешеходные дорожки, новые парковки площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Провели работы по озеленению территорий, высадили более 100 метров живой изгороди.

Также установили малые архитектурные формы: 10 скамеек и 10 урн.

«Нам очень важно, чтобы нашим жителям было комфортно в тех местах, где они проживают. Благодаря программе «Формирование современной комфортной городской среды» в нашем округе появилась новая благоустроенная дворовая территория»,-прокомментировала депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

В рамках проекта «Светлый город» муниципальной программы городского округа Балашиха «Формирование современной комфортной городской среды» обустроено освещение протяженностью линии 310 метров, а именно установлено 22 опоры и 27 энергоэффективных светильников.